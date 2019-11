Judo, 5 medaglie per gli atleti aquilani al Campionato Nazionale

Dopo i successi ottenuti ad ottobre nel Trofeo Internazionale Città dell’Aquila, gli atleti aquilani del “Judo Team” della A.S.D. Jujitsu Academy incrementano il bottino conquistando ben cinque medaglie al 35° Campionato Nazionale CSEN di Judo, domenica 24 novembre al Play Hall di Riccione.

Claudia Ioannucci, ormai sempre protagonista nelle gare più impegnative, è salita sul gradino più alto del podio vincendo l’oro nella categoria 57 kg contro atlete graduate fino alla cintura nera, in particolare ha sconfitto l’avversaria nella semifinale in una manciata di secondi e in finale ha vinto con una magistrale tecnica di spazzata.

Leonardo Dionisi e Leonardo Sista, nella categoria 73 kg, sono approdati, dopo diversi incontri vinti, ad una finale tutta aquilana che si è conclusa con l’oro per Dionisi e l’argento per Sista.

Luigi Latino, nella categoria di grado fino alla cintura nera, ha vinto il primo incontro con uno spettacolare ippon, il KO del judo, ed è stato successivamente eliminato solo dall’ex campione europeo juniores riuscendo comunque a conquistare il bronzo dopo aver immobilizzato e sconfitto l’avversario nella finale per il terzo gradino del podio.

Anche la bravissima Chiara Faní ha conquistato la medaglia di bronzo affrontando le avversarie con la consueta grinta che sprigiona nelle competizioni difficili.

Atleti aquilani Judo, il direttore tecnico

“Siamo soddisfatti oltre che dei risultati, anche delle tecniche, spettacolari da vedere per i veri appassionati del judo, che i nostri ragazzi hanno esibito durante la competizione; il nostro è un gruppo forte e unito, in palestra quest’anno abbiamo aumentato il volume degli allenamenti settimanali, a gennaio è in programma per il nostro team la partecipazione ad uno stage internazionale, si lavora quindi affinché il judo aquilano raggiunga livelli sempre più elevati e vengano conosciuti da tutti i benefici di questo sport per l’educazione dei ragazzi”, questa la dichiarazione del Direttore Tecnico della Jujitsu Academy Giampaolo Petrollini, al rientro dalla trasferta romagnola.