Castelvecchio Subequo, l’agroalimentare innovativo a km 0 trova casa

Una vetrina delle eccellenze nell’agroalimentare dell’entroterra abruzzese, con le sue straordinarie condizioni pedoclimatiche custode di antiche colture ma anche di artigianato di qualità, sta prendendo forma a Castelvecchio Subequo (L’Aquila).

È “Vivendostore” e fa parte di un progetto agroalimentare più ampio, messo a punto da Luca e Mauro Acconcia e Patrizia Di Meglio, profondamente innamorati della loro terra, che include anche un portale di e-commerce, servizi alle aziende, showroom ed eventi.

Nel centro storico del borgo subequano uno spazio raccoglie i prodotti, offrendo alle aziende anche la possibilità di esporre e un servizio di magazzino, fondendo realtà virtuale e analogica, con la possibilità di acquisto ma anche di “navigazione”: uno spazio digitale con monitor touch, infatti, guida l’utente alla scoperta di territori inediti attraverso le eccellenze enogastronomiche e le bellezze storico-artistiche che in essi sono custodite.

Basato sulla dinamica esperienziale – non a caso il claim è “Viaggio, vedo, compro” – il progetto nasce dalla constatazione del fatto che la consapevolezza del valore aziendale spesso fatica ad essere comunicata all’esterno a causa di strategie commerciali frammentarie, soprattutto nel mondo digitale, e dell’assenza di figure professionali in grado di pensare e supportare una reale crescita delle piccole e medie imprese.

I promotori – di professione commercialisti – sono convinti che la chiave di volta consiste nel favorire l’incrocio tra business e tecnologia dando vita a sistemi integrati fisico-digitali finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme di scambio e condivisione.

Per questo, dopo aver costituito la cooperativa “Promoter Abruzzo”, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e turistico di aree dense di risorse, ma ancora poco competitive sotto il profilo della composizione dell’offerta e delle politiche commerciali, hanno ideato un luogo d’incontro dove riunire le forze territoriali e far confluire prodotti e servizi di alta qualità, oggetto di accurata ricerca e selezione, in grado di soddisfare le esigenze specifiche del consumatore.

Filo conduttore del progetto è la creazione di una rete di risorse, strumenti e competenze, garante del coordinamento fra tutti gli operatori e produttori attivi al fine di generare un’offerta completa e coerente che riesca a comunicare il suo valore all’esterno.

“Il vero punto di forza – afferma Luca Acconcia – è costituito dal partenariato tra mondo digitale e analogico atto a soddisfare le esigenze aziendali di crescere, digitalizzarsi e migliorare la propria competitività sul mercato. Vivendostore prevede infatti un sistema integrato che combina due diverse realtà, una piattaforma e-commerce ed uno store fisico, allestito nel cuore del borgo abruzzese, destinati alla promozione e vendita delle eccellenze artigianali italiane”.

Vivendostore aprirà i battenti nelle prossime settimane con un grande evento inaugurale, costituito da un piccolo meeting e una degustazione in cui saranno celebrate le eccellenze gastronomiche locali.