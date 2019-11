SkialpDeiParchi 2020, il programma della stagione sulla neve

Live Your Mountain, è lieta di presentare la settima edizione dello SkialpDeiParchi, il circuito di manifestazioni ski & snowalp più a Sud d’Europa.

Anche per il 2020 rimarrà il supporto tecnico di brand di settore nazionale come Skitrab e Elle-Erre oltre ad un rinnovato sostegno degli operatori locali a livello di singoli eventi. I gruppi montuosi dell’Italia Centrale saranno il cuore della manifestazione che prevede 10 gare suddivise in 6 diurne e 4 notturne, di cui 1 gara sprint. Il calendario prevede inoltre due eventi di promozione generale degli sport alternativi su neve, veri e propri raduni multidisciplinari.

Delle 10 gare alcune saranno parte del calendario regionale e nazionale FISI e tra queste spicca senz’altro il trofeo Claudio del Castello che il nel weekend del 21 e 22 Marzo a Roccaraso (AQ) vedrà lo svolgersi delle finali skialp di Coppa Italia.

Apertura classica, poco prima delle festività Natalizie, il 21 dicembre a Campo Felice (AQ) con la “Notturna per la Vita – memorial Walter Bucci” medico skialper scomparso insieme a 5 colleghi nell’incidente dell’elisoccorso del 24 gennaio 2017.

Il nuovo anno inizierà a Pescasseroli (AQ) nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dove il 12 gennaio si svolgerà la quarta edizione dello “Skialp dell’Orso”. Pochi giorni dopo il 18 vi sarà una new entry assoluta, la “Montecristo sotto le Stelle” presso il Rinnovato rifugio dell’omonima stazione sciistica dell’aquilano ormai chiusa da oltre 30 anni.

A Febbraio si entra nel vivo con due delle classiche diurne per eccellenza; il giorno 02 il “Vallefredda Ski Raid” a Fonte Cerreto (AQ) e il 16 il puro backcountry del “Monte Ocre Snow Event” – San Martino d’Ocre (AQ).

L’8 intermezzo notturno con l’appuntamento di Ovindoli (AQ) con lo “Snow Vertical – Trofeo Massimiliano Bartolotti” anche quest’anno in collaborazione con la famiglia che da anni gestisce la stazione sciistica di Monte Magnola, nel ricordo dell’imprenditore prematuramente scomparso nel 2018.

Il giorno 23 Febbraio ci sarà il raduno non competitivo coordinato dal Parco Nazionale della Majella nell’ambito della manifestazione “Majella L’Altra Neve” giunta alla 5° edizione che si terrà il 22 e 23 all’interno dell’area Passo Lanciano-Majelletta (CH) con l’obiettivo di promuovere tutti gli sport su neve alternativi.

Marzo si apre con la terza edizione di “Io Sono Futuro Skialp” ad Amatrice (RI) ed avrà il suo clou con le finali di coppa Italia FISI programmate all’interno del comprensorio dell’Alto Sangro, Rivisondoli – Roccaraso (AQ) con il coordinamento organizzativo dell’associazione “Mountain Lab” che proporrà il “Trofeo Claudio Del Castello”, una diurna il giorno 22 preceduta il 21 dalla Sprint.

Aprile vedrà la chiusura stagionale con il gran finale sul Gran Sasso d’Italia, sabato 11 Aprile con l’ “Abruzzo Ski&Snow Alp Trophy” all’interno della SPRING SESSION, la due giorni dedicata agli sport su neve emergenti coordinata dall’associazione Gran Sasso Anno Zero che si svolgerà a Campo Imperatore (AQ) e che quest’anno sarà anche sede del raduno ISBA (incontro annuale degli istruttori di snowboard alpinismo) coordinato dal CAI di Bergamo.

Tutti gli approfondimenti e le info di dettaglio nelle prossime settimane su: www.skialpdeiparchi.it e www.liveyourmountain.com