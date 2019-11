L’Aquila, il nuovo look del Parco del Castello

L’AQUILA – Inaugurazione per la riconsegna dei lavori di Parco del Castello, dopo l’intervento di riqualificazione targato Carispaq.

Lavori a tempo di record per Parco del Castello, interessato da un intervento di riqualificazione finanziato dalla Fondazione Carispaq. Questa mattina la partecipata cerimonia di riconsegna, con il tradizionale taglio del nastro e un incontro all’Auditorium con la partecipazione del presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, il direttore generale dell’Acri, Giorgio Righetti, il progettista e direttore dei lavori, Giovanna Liberali, la storica dell’arte Antonella Muzi, la sooprintendente Alessandra Vittorini e il sindaco Pierluigi Biondi.

L’intervento, realizzato sulla base di una convenzione tra la Fondazione Carispaq, la Soprintendenza e il Comune dell’Aquila, è stato finanziato con 2 milioni e 100mila euro dalla stessa Fondazione con il sostegno delle Fondazioni di origine bancaria italiane associate all’Acri e hanno riguardato l’area dei giardini e quella antistante l’Auditorium. I lavori sono andati avanti per settori, senza la chiusura del Parco del Castello, con un primo lotto che ha riguardato la manutenzione dell’esistennte e dei percorsi battuti, resi accessibili anche ai disabili, la sostituzione degli arredi, nuove piantumazioni, la realizzazione di percorsi benessere con specifici impianti di illuminazione, adatti anche per ipovedenti. Il secondo lotto ha invece riguardato la sistemazione dell’area antistante l’Auditorium, per destinarla ad ospitare eventi e spettacoli all’aperto. Realizzato anche il segno del Terzo Paradiso, concepito da Michelangelo Pistoletto, artista tra i più autorevoli del panorama internazionale di arte contemporanea. Tutti i lavori sono stati realizzati dall’impresa Edilfrair Costruzioni Generali.

«È stato un intervento importante e molto significativo – ha sottolineato il presidente Taglieri – perché il Parco del Castello dell’Aquila è un luogo necessario per la ricostruzione sociale di questo territorio. Un luogo estremamente caro agli aquilani, molto frequentato e ormai punto di riferimento sotto diversi aspetti. La cerimonia di oggi è una vera e propria festa per questa città che continua il suo cammino di rinascita e lo fa anche grazie ad iniziative come la nostra, rese possibili dalla sinergia attuata tra le istituzioni e con le altre fondazioni». Prossimo obiettivo, la riqualificazione del Torrione.

Le interviste al presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, e al sindaco Pierluigi Biondi.