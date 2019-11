Considerato tra i batteristi italiani più talentuosi e personali, Daniele Tedeschi, storico braccio destro di Vasco Rossi, si esibirà venerdì 29 novembre al Why Not 2.0 di Carsoli.

All’interno del locale marsicano, Daniele Tedeschi, il batterista bolognese classe 1953, terrà una clinic di batteria per i ragazzi delle scuole di musica provenienti da tutto il centro Italia, ma anche per curiosi, amanti della musica più in generale e appassionati e fan del rocker di Zocca.

Daniele Tedeschi ripercorrerà le tappe salienti della propria carriera, ricca di collaborazioni e successi professionali, illustrando nel dettaglio le migliori tecniche per suonare lo strumento e sviluppare un sound riconoscibile e di grande qualità.

Nella fattispecie si concentrerà sul periodo in cui ha fatto parte della band di Vasco Rossi, che va dal 1984 al 1995, durante il quale il “Blasco” ha pubblicato alcuni storici album come “Fronte del Palco” e “Rock sotto l’Assedio”.

Daniele Tedeschi nel corso della propria carriera ha collaborato con nomi prestigiosi del panorama nazionale e internazionale come Area, Miguel Bosè, Massimo Ranieri, Loredana Bertè e Steve Rogers Band.

Inizio clinic ore 15.00 Costo: 10 euro Per info e contatti: 347.4645728/3500959439 dilandog82@hotmail.it