Un “cimitero” di pneumatici abbandonati a Centi Colella, vicino gli impianti sportivi.

Gli pneumatici sono stati abbandonati dietro il muro della Centrale del Gas; va ricordato che, se abbandonati in natura, costituiscono una grave minaccia ambientale.

La segnalazione arriva in redazione da un lettore, che li ha trovati mentre si trovava da quelle parti a passeggio con il cane.

Gli pneumatici abbandonati, soprattutto in concomitanza con la stagione del cambio, sono un problema frequente, al quale, le associazioni ambientaliste stanno cercando di porre rimedio.

A riguardo è stata creata una piattaforma, dove poter segnalare e mappare le zone dove sono stati trovati, per poter procedere allo sgombero.

Con la www.pfuzero.ecotyre.it è così possibile individuare, attraverso le segnalazioni di enti locali, associazioni e cittadini, tutti i posti in cui vengono lasciati illegalmente.

Gli pneumatici a fine vita non sono di certo un rifiuto, ma materiale da riciclare in tantissimi modi.

Costituiscono di fatto una tipologia di rifiuto cosiddetta “permanente”: se lasciata in natura e in mare necessita di centinaia di anni per degradarsi completamente, ma se gestita in modo corretto, invece, è riciclabile al 100%.

I dati per il 2018 dicono che le missioni di raccolta straordinaria sono state più di 40 in tutta Italia, che tra l’altro risultano gratuite per le amministrazioni locali e hanno permesso di avviare al corretto recupero quasi 300mila kg di pneumatici.