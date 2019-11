L’Aquila 1927, il commento di Sciarra e Rampini.

Post L’Aquila-Santegidiese. Sciarra: “In casa approcciamo bene la partita”.

Rampini: “Giocare e segnare con L’Aquila è importante. Il goal lo dedico ai tifosi, domenica scorsa abbiamo scontato la loro assenza”.

Post L’Aquila-Santegidiese, terminata 6-2: arrivano le parole del vice allenatore rossoblù Andrea Sciarra.

“È indubbio che quando giochiamo in casa approcciamo bene la partita, mentre per gli avversari è più difficile. Abbiamo giocato bene, ma loro non hanno mollato. Barbato? È tutto l’anno che alterniamo i portieri. Oggi avevamo bisogno di un portiere bravo con i piedi. È stata una settimana difficile, perché sapevamo della forza della Santegidiese e venivano da una sconfitta. Il gruppo è unito, lavora ed è un gruppo di semiprofessionisti”.

Prosegue Gianmarco Rampini, oggi autore di un goal.

“È una soddisfazione molto grande per me: giocare con questa maglia è importante per me, segnare lo è ancora di più. Già l’anno scorso avevo fatto degli allenamenti in prima squadra, avevo già fatto un po’ d’esperienza. Penso che avere tanti giovani aquilani sia un valore aggiunto. Avere personalità è importante: nelle prime gare ho giocato in modo peggiore, non ero abituato a giocare davanti ai tifosi. Il campionato? Dobbiamo vincerlo. Dedico il goal ai tifosi, perché domenica scorsa non c’erano e abbiamo scontato la loro assenza”.