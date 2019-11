Tanti auguri Valentino

Tantissimi Auguri Valentino!

Tantissimi auguri a Valentino Di Franco che oggi compie 97 anni.

Auguri a Valentino Di Franco, classe di ferro, reduce della Campagna di Russia.

“Valentino per noi è storia, tradizione ed è una fonte alla quale il Nono Reggimento Alpini attinge la forza per combattere le sfide di oggi come quelli di Selenyj Yar. Buon Compleanno Valentino per i tuoi 97 anni“.

Tanti auguri a Valentino e 100 ancora di questi giorni anche dalla redazione del Capoluogo.