Pisellino, il nuovo arrivato in casa Magoo

Pisellino è il nuovo erede del capostipite Magoo, la nuova creatura imprenditoriale di un gruppo di soci e amici consolidati: Rodolfo Costantini, Adolfo Scimia, Marco Moro e Andrea Sciarra.

Pisellino è il nuovo locale che aprirà i primi di dicembre all’Aquila su via Salaria Antica, “figlio” di Arnold’s e Patatina.

Questo gruppo di soci ha scelto anche per il nuovo locale come location “L’Aquila nuova”, in linea con la filosofia di Arnold’s e Patatina, per fornire servizi a quella parte della città appena fuori il cuore storico. Pisellino nasce davanti la nuova scuola media Mazzini.

Adolfo Scimia è un professionista della movida aquilana, conosciuto ed apprezzato per aver ideato e sapientemente gestito il Magoo su via Sassa. Dalle spoglie del Magoo, nell’immediato post sisma, è nato nel 2010 l’Arnold’s, al quale ha affiancato poi il ristorante e pizzeria con forno a legna Patatina, su via Ulisse Nurzia.

Rodolfo e Marco da anni lo affiancano nella sua “avventura imprenditoriale”, mentre Andrea Sciarra è un assicuratore; tutti e 4 sono accomunati dal grande amore per la città, L’Aquila, su cui hanno voluto puntare con progetti ristorativi e di accoglienza, che avessero alla base il divertimento e la convivialità all’insegna della ricerca delle materie prime e nel rispetto della tradizione locale.

Cosa sarà Pisellino?

IlCapoluogo.it lo ha chiesto direttamente a loro:

“Pisellino nasce come laboratorio di vendita di pasta all’uovo, a questo si aggiungerà una rosticceria con prodotti artigianali, pizza al taglio e qualche primo d’asporto per il pranzo”.

A sera il locale cambierà veste, diventando una trattoria, dove sarà possibile gustare piatti della tradizione, “cucinati come si faceva una volta, con le ricette delle nonne, quelle che ancora si tramandano in vecchi quaderni ingialliti dal tempo e conditi con l’amore di chi aveva il piacere di mettere intorno alla tavola la propria famiglia”.

Ci sarà tanta attenzione per i dettagli, “ma soprattutto per la materia prima, sceltissima e di qualità. In un periodo in cui si cerca sempre qualcosa di nuovo, noi vogliamo richiamare i piatti tipici della tradizione, non solo abruzzese, ma di tutto il Belpaese”.

Non mancheranno ovviamente gli arrosticini, un marchio di fabbrica per un vero abruzzese doc.

“Abbiamo deciso di puntare su una nuova offerta e andare avanti. Alla base c’è tanta voglia di fare. Il nostro è un percorso lungo quasi 10 anni, che ci ha visti cambiati, cresciuti, ma con tanta voglia di migliorarsi ancora”, spiegano.

“Crediamo nelle nostre potenzialità e in ciò che L’Aquila può offrire. Abbiamo sempre trasmesso questo alla nostra clientela: la passione, l’amore, la voglia di lavorare anche divertendosi”.

“Ci riteniamo dei ‘coccioni’ come si dice dalle nostre parti, ma questa perseveranza è stata comunque ripagata dalla clientela che ci segue e ci apprezza da quasi 10 anni. Noi cerchiamo di fare sempre meglio. Ci crediamo molto e Pisellino, in sostanza racchiude tutto questo!”, concludono.