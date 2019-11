Nuovo Basket Aquilano incontra Air Termoli

Dopo la vittoria esterna di domenica scorsa, il Nuovo Basket Aquilano torna sul parquet del PalaAngeli per ospitare domani alle 18:00 (ottava giornata del Campionato di Serie C Silver Abruzzo-Molise), gli avversari dell’Air Termoli.

I molisani rappresentano la più compatta ed esperta delle due formazioni di Termoli partecipanti al torneo ed annoverano tra le proprie file elementi con importanti trascorsi in categorie superiori.

Sarà un test molto importante per i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano con il coach Zubiran che stanno provando a voltare pagina dopo un inizio di campionato caratterizzato da tanti infortuni.

I tanti appassionati aquilani di basket attendono la prima vittoria casalinga (dopo le due esterne) per tornare a vedere il PalaAngeli, come lo era nelle passate stagioni, come “un fortino quasi inespugnabile per gli avversari”: due punti sarebbero domani di grande importanza per scalare posizioni di classifica verso l’obiettivo dichiarato dei playoffs per la promozione finale.

Per la società di Roberto e Paolo Nardecchia, intanto, in settimana è arrivato un prestigioso invito per rappresentare l’Italia dal 20 al 23 dicembre con la formazione Under 16 al 10^ Memorial Raimundo in Portogallo, saranno di scena oltre ai colori aquilani quelli dei padroni di casa del Benfica Lisbona, del Vancouver Canada e della Selezione Portoghese di categoria.

“Un ennesimo riconoscimento al valore di un Settore Giovanile sempre più alla ribalta nazionale”, è il commento dei fratelli Nardecchia.