Le api nel cuore, piantati nuovi alberi a Preturo

L’associazione culturale Le api nel cuore ha aderito alla Giornata nazionale dell’albero piantandone 5 a Preturo.

Gli alberi sono stati piantati dall’associazione Le api nel cuore in collaborazione con l’associazione Ju Parchetto con Noi e la Pro Loco “Sabinum”.

L’associazione Le api nel cuore ha voluto aderire alla Giornata nazionale dell’albero per dare, “un piccolo gesto concreto per combattere la forte emissione di CO2”.

L’associazione “Le Api Nel Cuore” nasce a ottobre 2019, dalla volontà di giovani abruzzesi di mettere insieme le proprie esperienze lavorative e non e le loro passioni per la sensibilizzazione alla tutela ambientale, nello specifico delle biodiversità.

Come fonte di ispirazione per la tutela ambientale i giovani dell’associazione Le Api Nel Cuore prende come simbolo l’ape,insetto impollinatore fondamentale per la riproduzione dell’80% delle specie vegetali coltivate e spontanee, svolge anche la funzione di sentinella della qualità ambientale.

L’associazione ha quindi come obiettivo centrale la divulgazione delle conoscenze di questo insetto e del suo ruolo per la conservazione degli equilibri ecosistemici.

Il presidente, insieme ai componenti del direttivo e soci dell’associazione intende, “avvicinare i ragazzi e le loro famiglie al mondo delle api il che non vuol dire solo parlare di miele e di come questo alimento venga prodotto; parlare di api vuol dire avvicinare le persone ad un mondo naturale strutturato”.

“Le api sono una famiglia fondata sulla base del bene comune , che riesce ad insegnare indirettamente il senso civico, di convivenza e di collaborazione. Parlare di api quindi vuol dire portare l’essere umano ad una riflessione sul rapporto UOMO-AMBIENTE e sul giusto equilibrio che ad oggi data l’emergenza ambientale che sta colpendo il nostro secolo possiamo dire che si stia rompendo”, spiega il presidente Capanna.

L’associazione “Le Api Nel Cuore” sensibilizza inoltre le problematiche riguardo i cambiamenti climatici, l’utilizzo di pesticidi in agricoltura e tutto ciò che può compromettere l’integrità della biodiversità. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare.

Se salviamo le api salviamo noi stessi.

“Data l’emergenza ambientale che sta colpendo il nostro secolo e la crisi di sopravvivenza che stanno affrontando le nostre amiche api,per proteggerle e dare un contributo per la loro salvaguardia aiutando le api piantando piante e i fiori che amano e a non utilizzare prodotti chimici”, ha concluso il presidente.