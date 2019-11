Buon compleanno Marina

Tanti auguri di buon compleanno a Marina!

Oggi è il compleanno di Marina Castriota, dermatologa affermata, ma soprattutto una mamma straordinaria.

Gli auguri di compleanno per Marina arrivano da un’amica lontana.

“C’è chi fa bilanci del passato, c’è chi elenca progetti per l’avvenire,e poi c’è chi si gode ogni singola possibilità, ogni istante di bellezza, ogni colore unico e irripetibile. Buon compleanno amica mia! Purtroppo non posso esserti vicina per festeggiare con te e farti il regalo che meriteresti, per questo ecco i miei più cari e affettuosi auguri”.

Tanti auguri a Marina anche dalla redazione del Capoluogo.