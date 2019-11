“Viola”, domani la diretta della presentazione del libro di Alice Pagliaroli

Sarà presentato domani a L’Aquila “Viola”, con un parterre illustre. Interverranno Stefania Pezzopane, Stefano Pallotta, Roberta Galeotti e Maria Luisa Ianni.

Verrà trasmessa in diretta Facebook e in streaming sul sito de Il Capoluogo, la presentazione dell’opera letteraria della nostra giornalista Alice Pagliaroli. “Viola” è il titolo del libro-denuncia incentrato sulla storia di Giulia, vittima di mobbing all’interno di una redazione giornalistica di moda milanese, quella di Viola appunto.

Il libro sarà sviscerato in ogni suo aspetto e chiamerà in causa non solo l’autrice, ma personalità importanti del panorama giornalistico-istituzionale del territorio. La presentazione sarà inaugurata dai saluti dell’Assessore aquilano Maria Luisa Ianni, e vedrà gli interventi dell’Onorevole Stefania Pezzopane, del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta e della direttrice de Il Capoluogo, Roberta Galeotti. La presenza di figure di spicco della politica e della categoria giornalistica, rappresenta la particolarità del tema trattato e l’esigenza di renderlo materia di discussione. Modererà l’incontro la giornalista avezzanese Claudia Ursitti.

La presentazione è fissata per le ore 18:00 presso il Nero Caffè di Corso Vittorio Emanuele, a L’Aquila e sarà live sul nostro sito www.ilcapoluogo.it e sulla pagina Facebook Il Capoluogo d’Abruzzo.

Sono invitati a partecipare tutti coloro che avranno il piacere di esserci.