Viabilità, appaltati i lavori per la SP20 Marruviana

L’AQUILA – Appaltati i lavori per la SP20 Marruviana, Borgo Incile.

È stato firmato, ieri 21 novembre, alla presenza del Segretario Generale della provincia dell’Aquila, Paolo Caracciolo, il contratto d’appalto per i lavori di riqualificazione del corpo stradale e installazione guard-rail di sicurezza, in tratti alterni, della Strada S.P. n. 20 “Marruviana dir. Borgo Incile”.

L’importo contrattuale ammonta a €. 170.657,90 al netto dell’Iva ed è stato sottoscritto dall’Impresa Silvano srl, con sede in Bella (PZ), che avrà 60 giorni per ultimare tutti i lavori in appalto dalla data di consegna dei lavori.

Il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, dichiara che, l’Amministrazione Provinciale ha iniziato un percorso che restituirà alle comunità una rete viaria efficiente e sicura. La sistemazione della S.P. 20 “Marruviana”, come noto, si innesta nella più complessa problematica della “Cintarella” e per queste motivazioni deve utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per avviare e concludere positivamente una problematica aperta da troppi anni, un’infrastruttura strategica che oggi non può più gravare sulle finanze, sempre più ristrette, degli enti locali.

Ricordiamo, tra l’altro, che per la sistemazione della stessa S.P. 20 “Marruviana” sono già programmati, nel piano triennale delle opere pubbliche, fondi per 3.000.000 di euro.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, vede finalmente avvicinarsi il traguardo preventivamente programmato di restituire alle comunità strade percorribili e sicure, per consentire alle popolazioni di spostarsi in tranquillità e agli operatori di programmare il proprio futuro nella nostra Provincia.