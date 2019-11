Unrossoallaviolenza, il calcio a 5 subequano contro la violenza sulle donne

Un segno rosso sul viso per dire no alla violenza sulle donne.

Dalla serie A alle serie minori, arriva anche sui campi di calcio a 5 dell’aquilano il simbolo adottato dai calciatori per testimoniare la lotta, culturale prima di tutto, alla violenza sulle donne.

Sabato nel derby subequano tra l’Asd Superaequum e l’Asd Molina C5 gli atleti scenderanno in campo con un segno rosso all’altezza dello zigomo. Una partita speciale non solo per il fatto che si tratta di un derby: ma perchè le due squadre, con il patrocinio del Centro Antiviolenza LiberAdiosa ed in occasione della ‘Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne’, hanno voluto dare un segnale importante.

Appuntamento alle 14.15 all’impianto sportivo Italo Acconcia di Castelvecchio Subequo: prima del match, un minuto di silenzio. “Parla un femminicidio ogni tre giorni” recita la locandina della partita. Ed è vero: un’emergenza sociale e culturale grande, che va affrontata a diversi livelli.

“Il nostro vuole essere un urlo: in primis, come uomini vogliamo dire stop alla violenza sulle donne. Quale occasione migliore se non una partita di calcio con atleti da tutto il territorio subequano per far sentire la nostra solidarietà? Crediamo sia una testimonianza che possa portare a far riflettere tutti coloro che si rendono responsabii di dolore e violenza” dicono dalla società dell’Asd Molina Calcio5.

“Sono rimasta molto colpita dall’entusiasmo che le due società hanno dimostrato quando è stata proposta loro questa iniziativa”: a parlare è Roberta Pacitti, dirigente del Molina. “Siamo felici di far parte del fitto calendario del Festival della controviolenza proposto quest’anno da LiberAdiosa e dalla presidente Gianna Tollis: diversi appuntamenti nei quali anche la Valle Subequana sarà protagonista”.

Oltre al derby del 23, venerdì sera ci sarà un aperitivo solidale e di beneficenza presso il pub La Dolcevita di Secinaro dove verrà fatta sensibilizzazione sulla tematica della violenza sulle donne: una parte dei fondi raccolti verrà donata al Centro LiberAdiosa.

Il Centro Antiviolenza di Sulmona LiberAdiosa è nato nel settembre 2015 e si occupa della difesa dei diritti delle donne su diversi piani: politico, sociale, sanitario, formativo-educativo. Il Centro Antiviolenza LiberAdiosa offre un servizio gratuito ed è convenzionato con la ASL Avezzano L’Aquila Sulmona. Fornisce supporto psicologico, legale si occupa della presa in carico delle donne vittime di violenza e le accompagna durante tutto il percorso. Il Centro ha anche uno sportello di ascolto presso la comunità montana sirentina.