Scuola, iscrizioni al nuovo anno: tutto quello che c’è da sapere

Circolare MIUR per le iscrizioni a scuola per l’anno 2020-2021, termini e scadenze.

Il MIUR ha publicato una circolare ufficiale per quanto riguarda le iscrizioni all’anno scolastico 2020-2021 alla scuola primaria, alla secondaria di primo grado e alla secondaria di secondo grado. Per iscriversi c’è tempo dal 7 al 31 gennaio 2020, ma si potrà accedere al portale già dal 27 dicembre (ma solo per la fase di registrazione al sito).

Scuola, come iscriversi.

La procedura on line è accessibile tramite il portale del MIUR, al link “Iscrizioni on line”, con le credenziali ricevute in fase di registrazione, ma è possibile farsi aiutare dalle segreterie scolastiche.

Per la scuola media occorre indicare anche l’orario settimanale preferito (30 ore o dalle 36 alle 40 ore), mentre per la scuola superiore occorre indicare – oltre alla stessa scuola – l’indirizzo di studio e altre due scelte alternative all’istituto prescelto.

Resta la procedura di iscrizione con modulistica cartacea per le scuole d’infanzia, le classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, il percorso di specializzazione per Enotecnico degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed enologia, i percorsi di istruzione per gli adulti e per alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.