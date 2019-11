Rifiuti al Progetto CASE, piastra ripulita ma resta l’inciviltà

BAZZANO – Segnalati rifiuti al Progetto CASE, l’ASM ripulisce in due ore. Resta l’amarezza per il malcostume.

A #dilloalcapoluogo la segnalazione dell’ammasso di rifiuti al Progetto CASE di Bazzano. In particolare, era la piastra 2 in via Fabrizio De André ad essere utilizzata come “discarica” di ingombranti e rifiuti vari.

Della situazione è stata informata l’ASM, che ha mandato gli operatori sul posto. A due ore dalla segnalazione, la piastra è stata ripulita.

Resta l’amarezza per il malcostume e l’inciviltà di chi si ostina a non gestire correttamente la raccolta differenziata, costringendo l’ASM a correre ai ripari. Eppure basta un minimo di attenzione e seguire le procedure oppurtune.

Il problema, però, è diffuso, come dimostrano le altre segnalazioni giunte tra i ieri e oggi, soprattutto nella zona est ma non solo.