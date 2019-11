Piscine, un project financing per la gestione

Si lavora a un project financing per la gestione delle piscine dell’Aquila.

Per la gestione delle piscine del capoluogo d’Abruzzo si starebbe quindi pensando a una gestione che copra anche i lavori di manutenzione oltre che la gestione.

Queste almeno le intenzioni dell’assessore comunale allo Sport, Vittorio Fabrizi, condivisa dall’esecutivo, che sta lavorando all’elaborazione del bando.

Per proseguire quest’opera candidata sarebbe la Rari Nantes, che gestisce già a piscina comunale.

Nel progetto rientrerebbe anche al complesso di Verdeaqua chiuso dopo una gestione “tribolata” a causa di alcuni sversamenti di cloro dalle piscine che hanno intossicato anche alcune persone.

Per quanto riguarda Verdeaqua ci sono anche dei lavori da fare, che riguardano non solo la gestione e la manutenzione ordinaria, ma l’ammodernamento degli impianti.

Nel progetto di project financing per le piscine aquilane rientra anche la comunale Ondina Valla.

Come riporta Il Messaggero, la Rari Nantes, è interessata alla gestione e a presentare il project appena sarà pubblicato il bando dal Comune dell’Aquila.

“In questi anni – ha spiegato Gianni Benevieri, presidente della Rari Nantes – abbiamo tenuto duro e abbiamo avuto una gestione oculata della piscina. Peraltro stiamo anticipando dei lavori urgenti per mantenere l’infrastruttura funzionale. È ovvio che riteniamo di avere le carte in regola per continuare a gestire la piscina”.

“Speriamo che il bando esca in tempo utile e soprattutto che i lavori di ammodernamento degli impianti della comunale non siano contestuali a quelli previsti per il Verdeaqua. Ciò comporterebbe la chiusura delle uniche due piscine della città di grandi dimensioni”, ha aggiunto.

I lavori da fare alla piscina comunale, riguardano la coibentazione della vasca grande, nuovi impianti termici ed elettrici, rifacimento e copertura della piscina grande, spogliatoi nuovi e moderni.

Tutto andrebbe a migliorare non solo i servizi offerti ma porterebbe anche notevoli risparmi in termini di costi di gestione.

Per quanto riguarda le intenzioni su Verdeaqua non si sa ancora se il Comune dell’Aquila voglia fare un project financing oppure dare la struttura in gestione ordinaria, sempre tramite bando.