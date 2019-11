L’Aquila e lo chef stellato William Zonfa nel libro I Magnifici

L’Aquila e l’Abruzzo visti dal punto di vista della tavola protagonisti nel libro “I Magnifici”.

Nel libro “I magnifici. Gli chef, i prodotti d’eccellenza, le ricette”, sono state raccolte immagini e interviste che raccontano di un Paese straordinario ricco di una cultura enogastronomica invidiata da tutto il mondo.

Nel libro, pubblicato da Mondadori, sono contenute tre ricette dello chef stellato aquilano William Zonfa, una stella Michelin del Magione Papale dell’Aquila, di cui una realizzata con il torrone di Dolci Aveja.

Nato da un’idea di Domenico Monteforte e Stefano Mileto, il volume I Magnifici presenta, attraverso immagini e testi puntuali, chef selezionati uno ad uno per l’alto livello dei loro menù e per l’indiscussa fama a livello internazionale.

Dei fuoriclasse del fornello, capaci di esaltare e far emergere l’assoluta qualità delle materie prime quotidianamente utilizzate in cucina che, tra le loro mani, diventano colore, musica, poesia per il gusto e per il palato.

La presentazione del libro “I Magnifici” avverrà proprio nel nuovo negozio, in viale Corrado IV 28, della storica azienda dolciaria del capoluogo attiva da 42 anni, con un’intervista di Marco Signori, direttore di Virtù Quotidiane, a William Zonfa, l’unico in Abruzzo ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento della Guida Michelin a pochi mesi dall’apertura del ristorante, con la partecipazione di Maria Teresa Spagnoli, insieme al marito Mariano Calvisi, alla guida di Dolci Aveja.

L’appuntamento è per mercoledì 27 novembre alle ore 17,30.

Il libro è rivolto a chi ama la buona tavola e a chi desidera scoprire come anche ingredienti semplici, quando interpretati con la maestria dei grandi cuochi presentati all’interno dell’opera, possano diventare piatti di altissima ristorazione.

La prefazione de “I Magnifici” è a cura di Bruno Gambacorta, ideatore di Tg2 Eat Parade.