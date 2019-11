Lutto, addio a Ugo Mantolini

L’AQUILA – Lutto in casa Polisportiva L’Aquila Rugby, è venuto a mancare lo storico tifoso Ugo Mantolini.

Ugo Mantolini è morto questa notte. Molto conosciuto in città sia come tifoso della Polisportiva L’Aquila Rugby che come Alpino del 9° Reggimento Julia dell’Aquila.

I funerali si terranno domani 22 novembre, alle ore 11, alla Chiesa San Pio X Torrione.