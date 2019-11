L’Aquila – Venerdì locali addensamenti alternati a schiarite al mattino; nuvolosità in generale aumento al pomeriggio e poi anche nelle ore serali senza però fenomeni da segnalare. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

In Abruzzo tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi nella mattinata, nubi in generale aumento al pomeriggio sempre senza fenomeni associati. Nuvolosità diffusa anche in serata su tutta la regione.

In Italia maltempo sulle regioni nord-occidentali con piogge e temporali. Cieli nuvolosi su tutte le region al mattino con piogge diffuse sulla Liguria, Piemonte e Lombardia. Dal pomeriggio fenomeni in intensificazione sulle regioni nord-occidentali e in serata o nottata in estensione a tutte le regioni. Neve sull’arco alpino fino a 1000 metri. Condizioni di instabilità al Centro Italia sulle regioni tirreniche con precipitazioni sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali. Più asciutto sul versante Adriatico ma con molte nubi a tratti anche compatte.

Giornata dal tempo in prevalenza stabile al sud Italia con cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino e possibili piogge solo sulla Sardegna e sulla Campania, stabile altrove. Fenomeni in attenuazione tra la serata e la nottata.

Temperature in aumento eccetto sulle regioni nord-occidentali.

(Centro Meteo Italiano)