Centri estivi 2019 L’Aquila, gli avvisi per i rimborsi

L’AQUILA – Centri estivi 2019, pubblicati gli avvisi per fare domanda di rimborso.

Il settore Politiche per il Benessere della persona del Comune dell’Aquila rende noto che sono stati pubblicati tre avvisi per sostegni economici per famiglie, i cui figli hanno frequentano centri estivi, e associazioni di volontariato per la gestione degli stessi. Il contributo è riferito alle attività di quest’anno (2019).

Tutti e tre gli avvisi, con la modulistica per presentare la domanda, sono reperibili nella pagina Avvisi della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione e, in tutti e tre i casi, la scadenza per la richiesta è stata fissata alle 13.30 del prossimo 11 dicembre.

In particolare, il primo avviso (scaricabile direttamente da questo link http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1844&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 ) prevede la possibilità di ottenere dei rimborsi parziali per i minori nati dopo il 31 dicembre 2004, che, quest’anno, hanno frequentato i centri estivi. Il secondo concerne invece il rimborso parziale per le spese sostenute dalle famiglie per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi diversamente abili in centri o attività estive, sempre relativamente a quest’anno. (http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1845&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 ) . Il terzo avviso è rivolto alle associazioni di volontariato e riguarda un contributo per la realizzazione di progetti svolti nei centri estivi del 2019 (http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1846&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 ).

Si ricorda che sono ancora aperti (scadranno il 25 novembre alle 13.30) gli analoghi bandi per l’annualità 2018. Avvisi e domande sono anch’essi pubblicati nella pagina avvisi, della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione del portale istituzionale del sito internet del Comune, www.comune.laquila.it .