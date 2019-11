Pizzoli, Festa dell’Albero 2019

Pizzoli aderisce alla Festa dell’Albero 2019: nuove piantumazioni con gli alunni del Don Milani.

Ogni anno, il 21 novembre, si celebra la Festa dell’Albero, per il grande contributo alla vita e all’ambiente. Attraverso la fotosintesi clorofilliana assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno e hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. L’Amministrazione comunale di Pizzoli, con il vicesindaco Gabriella Sette, insieme alla Consulta giovanile, con il presidente Elia Fogliadini, coinvolgeranno i giovani studenti dell’Istituto Don Lorenzo Milani diretto dalla dottoressa Paola Verini e insieme posizioneranno alberi da frutta nella aiuola adiacente la scuola, come simbolo di nascita, cura e rispetto per la natura, per se stessi e per gli altri.