New Point of View, a L’Aquila fitness culturale in centro storico

New Point of View, ovvero 9999 passi in città è l’iniziativa a metà tra fitness e cultura organizzata all’Aquila.

New Point of View ha l’obiettivo di promuovere l’esercizio fisico in centro storico, sviluppando non solo benessere ma anche curiosità e stimoli dai monumenti, dalle bellezze architettoniche presenti nel cuore storico della città.

Con Point of View verranno sviluppate mappe di allenamento fisico e culturale che verranno rese disponibili direttamente all’Info Point che si trova alla Fontana Luminosa.

Questa mattina la presentazione del progetto Point of View a Palazzo Fibbioni, sede del Comune dell’Aquila, alla presenza dell’assessore con delega al Turismo, Fabrizia Aquilio e del presidente dell’associazione D-Munda, Simona Balassone.

Il progetto nasce da una sinergia tra il Comune e il Polo museale dell’Aquila, grazie all’inserimento nel circuito di promozione culturale della città, e andrà avanti per tutto il periodo di Natale, fino a fine gennaio.

“Con questo progetto vogliamo promuovere non solo la salute degli aquilani ma anche incentivare la promozione turistica della città – ha detto a margine della conferenza l’assessore Fabrizia Aquilio – potenziando i servizi di accoglienza. Siamo tutti sempre più consapevoli e coscienti di quanto sia indispensabile frequentare il nostro cuore storico”.

Un percorso, attraverso il centro, tra mappe di allenamento e pause culturali in cui verrà illustrato il patrimonio artistico del territorio.

A quasi 11 anni dal sisma si lavora in città per offrire servizi che siano attrattori di turismo; già quest’estate per esempio con il trenino L’Aquila Explorer, che ha accompagnato turisti e cittadini alla scoperta di alcuni monumenti “chiave”.

Questo il programma di New Point of View:

NOVEMBRE

24 novembre, alle ore 10, 9999 Passi – Fitness culturale in città

DICEMBRE

1 dicembre, ore 11, Caccia al Mammut

7 dicembre alle 10, Col naso all’insù

14 dicembre alle 15,30, L’architettura razionalista all’Aquila

21 dicembre alle 15,30, Palazzi degli Eminenti cittadini

28 dicembre alle 10 9999 passi – Fitness culturale in città

GENNAIO

4 gennaio alle 15.30, Impara un’arte

11 gennaio alle 10.30, I 4 quarti con degustazione

17 gennaio alle 17, L’Aquila di una volta

18 gennaio alle 10.30, i 4 quarti con degustazione