L’Aquila, partono i nuovi collegamenti Flixbus

FlixBus torna a puntare sull’Aquilano e amplia il numero dei collegamenti in partenza dal territorio, inaugurando nuove connessioni con L’Aquila e Avezzano.

Da domani, giovedì 21 novembre, quattro nuove mete si aggiungeranno così alle destinazioni già collegate con il territorio, il cui numero salirà così a oltre 30.

L’estensione dei collegamenti con la provincia, che mira innanzitutto ad ampliare le opportunità di viaggio degli Aquilani, è anche in linea con la volontà di FlixBus di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico locale, veicolando nuovi flussi di visitatori verso la provincia, con la possibilità di ricadute positive a livello turistico.

L’Aquila e Avezzano: più collegamenti con Marche, Emilia Romagna e Piemonte

Da domani, giovedì 21 novembre, saranno operative da L’Aquila e Avezzano le prime corse verso quattro nuove mete nelle Marche, in Emilia Romagna e Piemonte. Nelle Marche, Pesaro si unirà alle numerose destinazioni già raggiungibili dalle due città abruzzesi, fra cui Ancona, Macerata, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto, mentre in Emilia Romagna si potrà arrivare per la prima volta senza cambi a Cesena e Rimini; in Piemonte, infine, i passeggeri potranno arrivare senza cambi e in tutta comodità a Torino.

Da L’Aquila restano inoltre attivi i collegamenti con molti dei principali centri italiani, quali Roma, Napoli, Milano e Bologna, oltre che con gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, collegati fino a tre volte al giorno. Anche da Avezzano, collegata con Fiumicino fino a quattro volte al giorno, si può viaggiare verso importanti città come Napoli, Bologna e Parma, ideali per i numerosi fuorisede, studenti e giovani lavoratori, tenuti a spostarsi frequentemente tra la città di domicilio e quella di origine, che, non a caso, costituiscono la maggioranza dell’utenza FlixBus in tutta Europa.

Flixbus, i nuovi collegamenti già acquistabili online, via app e in agenzia viaggi

Tutti i collegamenti, in partenza da L’Aquila e Avezzano sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio.

Per garantire ai passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette. A tali benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni su molte tratte, come quelle verso Milano o la Sicilia, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo, oltre a eventuali costi di pernottamento.