L’Aquila – Giovedì tempo asciutto nella mattinata anche se con cieli nuvolosi; possibili piogge invece al pomeriggio in generale esaurimento però già in serata. Maggiori schiarite a partire dalla notte. Temperature comprese tra +3°C e +8°C.

In Abruzzo molte nubi a tratti anche compatte nella mattinata su tutti i settori ma senza fenomeni; possibili piogge attese al pomeriggio e poi anche nel corso della serata specie sulle aree interne, più asciutto altrove. Tempo nuovamente asciutto in nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Italia tempo instabile sulle regioni settentrionali, con piogge e pioviggini sparse ma anche neve su Alpi e Appennini generalmente a quote medie. Fenomeni in intensificazione ad Ovest dalla serata con fiocchi in calo sull’arco alpino fino a 1200 metri. Condizioni di generale instabilità al Centro Italia, con precipitazioni sparse soprattutto tra Toscana, Lazio e Umbria sia nelle ore diurne che in quelle serali. Più asciutto sul versante Adriatico ma con molte nubi a tratti anche compatte. Cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino al Sud, con addensamenti consistenti alternati a locali schiarite sia sulle zone Peninsulari che su quelle Insulari. Possibili fenomeni in giornata solo sulle Isole Maggiori e sulla Campania, stabile altrove.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)