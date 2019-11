Interruzione fornitura idrica a Pizzoli

PIZZOLI – Interruzione della fornitura idrica a Pizzoli.

L’Ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua Spa informa che, “in relazione a lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in via Colle Rosso, si renderà necessario operare una interruzione straordinaria della rete idrica, nella giornata del 26/11/2019, dalle ore 09,00 alle ore 16,00, salvo imprevisti nella zona centrale del Comune di Pizzoli. L’Ufficio Tecnico si scusa per gli eventuali disagi arrecati”.