Incidente sulla superstrada, tre feriti

L’AQUILA – Incidente sulla statale 17, all’altezza della superstrada tra Gignano e Bazzano.

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale sulla statale 17, nel tratto di superstrada tra Gignano e Bazzano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, a scontrarsi sono state due auto. Il bilancio dell’incidente è di tre feriti, due dei quali per fortuna in condizioni non gravi. Il terzo, non coinvolto direttamente nell’incidente, ha avuto un malore una volta giunto sul posto in soccorso del familiare.

Sul posto 118 e vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarre uno dei feriti.