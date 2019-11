Ha un malore a seguito dell’incidente del padre, salvato dai Vigili del fuoco

L’AQUILA – Si reca del luogo dove il padre aveva appena avuto in incidente, 53enne colto da malore. I Vigili del fuoco lo rianimano con il defibrillatore.

Poteva finire in tragedia l’incidente della tarda mattinata sulla superstrada che collega Gignano a Bazzano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, due auto si sono scontrate e le due persone a bordo sono rimaste lievemente ferite.

Sul posto, insieme a Vigili del fuoco e 1118 – che ha trasportato i feriti in ospedale – anche il figlio di uno degli automobilisti coinvolti nel sinistro che, però, si è improvvisamente accasciato al suolo, colto da malore.

Provvidenziale, a quel punto, l’intervento dei Vigili del fuoco che, con la consueta professionalità, hanno prima richiesto l’intervento di un’altra ambulanza e poi hanno eseguito le manovre di rianimazione utilizzando tecniche BLSD. All’arrivo dell’ambulanza e del personale medico del 118, l’uomo, ormai rianimato, è stato trasportato in ospedale per i necessari accertamenti.