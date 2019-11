Cimitero di Preturo, la denuncia: Stato di abbandono e pericolo

*di Fulgo Graziosi

L’AQUILA – Cimitero di Preturo in stato di abbandono, la segnalazione di Fulgo Graziosi.

Caro Sindaco, mi è stato sempre insegnato di rispettare la memoria dei morti, siano essi parenti, amici o semplici conoscenti. Non lo faccio costantemente, ma cerco di rispettare questo principio. Devo dire, però, che ogni volta che mi reco al Cimitero di Preturo devo riscontrare che giace in completo abbandono, almeno il lato sinistro entrando, quello più antico per intenderci.

Il giorno dei morti la strada di accesso era piena di pigne e di aghi legnosi secchi, che generano una situazione di pericolo, specialmente per gli anziani, provocando scivoloni e cadute, fortunatamente senza conseguenze almeno fino a questo momento. Pazientemente ho raccolto le pigne e le ho depositate nell’apposito cassonetto posto all’ingresso. Gli aghi non li ho potuti raccogliere, innanzitutto perché erano tanti e, poi, senza guanti erano alquanto pungenti.

La rampa di accesso alle tombe, situata a sinistra al culmine della salita, era praticamente inaccessibile. Ho chiesto una scopa ad un vicino di cappella e li ho ammucchiati da una parte per consentire l’accesso a persone con qualche disabilità. Il materiale ammucchiato da una parte non è stato ancora rimosso.

Oggi, ho dovuto constatare che percorrere il vecchio viale di accesso al cimitero costituisce un vero e proprio pericolo, per la caduta di pezzi di rami di discrete dimensioni. Possiamo tranquillamente prevedere cosa succederebbe se i predetti pezzi di legno cadessero in testa a qualche persona, specialmente anziana. La caduta dei rami secchi, forse, richiederebbe una maggiore cura delle piante attraverso una oculata potatura.