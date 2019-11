Lions club L’Aquila dona libri al pronto soccorso pediatrico

Il Lions Club L’Aquila Host ha donato dei libri al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Salvatore.

Lunedì 18 novembre, presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale San Salvatore, si è svolta la consegna dei libri acquistati presso la libreria “Giunti al Punto” del Centro Commerciale L’Aquilone per il progetto “Aiutaci a crescere: regala un libro” e donati al Reparto.

L’iniziativa della libreria del gruppo Giunti Editore a favore dell’ospedale pediatrico, a cui il Lions Club L’Aquila ha aderito, è stata avviata nel 2009 ed ha riscosso come sempre un grandissimo successo.

Durante il mese di agosto, infatti, solo all’Aquila sono stati donati (dai clienti che hanno aderito all’iniziativa comprando e donando direttamente in negozio) circa 1200 libricini sia per l’ospedale che per le scuole del territorio, 22 sono stati i libri donati dal Lions club L’Aquila Host.

La creazione di una biblioteca per i bambini ed i genitori ospiti del reparto pediatrico è un progetto delle librerie “Giunti al Punto” che porta avanti da due anni e si sposa pienamente con uno degli obiettivi del Lions Club, ossia la tutela e la formazione dei bambini.

Per il Lions Club L’Aquila Host erano presenti il Presidente Ernesto Venta, il Segretario Massimiliano Laurini, i soci Francesca Ramicone, Carlo Cobianchi, Rocco Totaro, Pierfanco Colangeli, Anna Maria Placidi e Mario Zordan.

“Un ringraziamento speciale va al Professor Alberto Verrotti di Pianella, che guida il reparto, alla caposala Lorella Scimia, alla maestra della scuola in ospedale Filomena D’Eramo, alla volontaria dell’Abio L’Aquila Alice Mancinelli ed a tutti gli infermieri e collaboratori del reparto per l’attenzione, la disponibilità e la sensibilità dimostrate”, si legge in una nota.