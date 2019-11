L’Aquila – Mercoledì nuvolosità compatta nella mattinata, ma senza fenomeni di rilievo; nubi in generale diradamento sia nel pomeriggio sia in serata sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +9°C.

In Abruzzo deboli piogge al mattino sulla costa; al pomeriggio i fenomeni si sposteranno sui settori settentrionali, asciutto altrove. Condizioni di tempo generalmente stabile in serata anche se con molte nubi sparse sia sulla costa sia sull’entroterra.

In Italia molte nubi sulle regioni settentrionali ma con piogge deboli o assenti. Al mattino precipitazioni possibili sulla Liguria, Piemonte e Romagna. Al pomeriggio deboli piogge in Romagna asciutto altrove mentre dalla serata tornano le piogge al nord-ovest. Neve oltre i 1500 metri di quota. Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni centrali con piogge diffuse al mattino sul versante adriatico. Piogge intermittenti al pomeriggio, fenomeni tuttavia di debole intensità. Deboli piogge anche in serata sul versante tirrenico. Neve in Appennino a quote alte.

Tempo più stabile sulle regioni meridionali eccetto lungo le coste tirreniche peninsulari dove non si esclude la possibilità di piogge e acquazzoni. Sole al mattino sulle isole maggiori, piogge sparse tra Campania, Calabria e Puglia. Al pomeriggio e in serata situazione invariata.

Temperature in aumento al nord, in calo al centro-sud.

(Centro Meteo Italiano)