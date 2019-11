Fiera delle Bucalette a San Demetrio Ne’ Vestini

Torna a San Demetrio Nè Vestini la tradizionale Fiera delle Bucalette.

La Fiera delle Bucalette è stata organizzata per giovedì 21 novembre.

La fiera delle Bucalette prende il nome dall’antico recipiente in ceramica in cui veniva versato il vino. Una ricorrenza da non perdere per tutti gli avventori del territorio aquilano.

Dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, il centro di San Demetrio ne’ Vestini, sarà animato da tantissime bancarelle che daranno colore e vivacità all’atmosfera novembrina.

Ogni anno la fiera delle Bucalette è richiamo per moltissime persone del circondario, le quali potranno fare acquisti, incontrarsi e socializzare nonché riscoprire le antiche tradizioni del territorio.

Sui banchi allestiti lungo il percorso che da via nazionale arriva al bivio del lago Sinizzo, si potranno trovare alimenti tipici, abbigliamento , giocattoli, utensili per la casa, oggetti in rame e legno intagliato e tanto altro.

La fiera delle Bucalette in paese ha origini antichissime.

Un regio decreto del re di Napoli ne certifica la nascita all’inizio del 1700.

I commercianti arrivavano già il giorno prima e passavano la notte in cantine e taverne, riuniti intorno ad un fuoco ; si tenevano caldi bevendo e cantando le più belle ballate dell’epoca.

La mattina presto si svolgeva alla Chiesa della Madonna “la messa dei fieranti”, usanza persa nell’immediato dopo guerra.