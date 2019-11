Charles Mack per una serata a ritmo di blues a Poggio Picenze

Charles Mack, il blues man di Chicago di fama internazionale, sarà all’Aquila per una serata in musica alla pizzeria Al Faraone di Poggio Picenze.

Charles Mack sarà al locale di Mattia Faraone domenica 24 novembre alle 21, per una cena spettacolo con musica live.

Mattia Faraone, architetto di giorno e custode dei segreti della lievitazione di sera, gestisce da anni con la famiglia l’omonimo locale di Poggio Picenze, dove da sempre ha cercato di trovare il connubio tra buona cucina e musica.

Charles Mack è ex bassista per Lucky Peterson e vincitore del Grammy Award James Cotton, ha condiviso il palcoscenico con un numero di artisti affermati in una varietà di generi; gruppo rock alternativo Inflatable Soule, gruppo rap Cypress Hill, blues, R & B.

Mack ha lavorato con artisti jazz di fama internazionale come Koko Taylor, Buddy Guy, Marcus Miller, Otis Taylor, Shemekia Copeland, Otis Rush, Maria Muldaur, Marcia Ball, Bernard Allison, Johnny Winter, Jimmy Johnson, Kenny Neal e numerosi ensemble jazz.

Fondendo una straordinaria miscela di musica ed esperienza nel corso della sua carriera, secondo la critica, Charles Marck ha portato una presenza incredibile e unica ad ogni esibizione, in un viaggio ​​attraverso un mix di soul, funk, blues, rock e R&B.

Charles Mack non suonerà solo Al Faraone ma sarà accompagnato dalla chitarra dell’aquilano Francesco Cerasoli e dalla batteria di Michele Ranini.

Per informazioni e prenotazioni 328/9125624.