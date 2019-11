Bullo 2.0, al Cotugno si combatte il cyberbullismo

L’AQUILA – Bullo 2.0, l’evento informativo-formativo al Convitto Cotugno.

Al Cotugno la conoscenza della Legalità si realizza mediante una metodologia “upside down”.

Giovedì 21 novembre alle ore 15:00, presso la palestra del MUSP al Liceo Linguistico “Domenico Cotugno” di L’Aquila in via Ficara – nell’ambito delle iniziative sostenute dal MIUR per sostenere il Convitto “Cotugno”- l’Associazione Studentesca Future is Now incontrerà i convittori, i semiconvittori, le studentesse e gli studenti del Cotugno, per la realizzazione dell’evento informativo-formativo in materia di Cyberbullismo, BULLO2.0.

L’innovatività del progetto è insita nella sua metodologia che mira innanzitutto all’ascolto degli studenti, i quali sono coinvolti a collaborare in maniera diretta ed immediata mediante l’utilizzo dei propri smartphones. Considerati i numerosi episodi di bullismo online tra le/gli adolescenti (e non solo) del XXI secolo e valutata l’urgenza di informare-formare sulle differenze tra “scherzo”, “battuta”, motteggio e “reato”, è un’opportunità avvalersi, anche a L’Aquila, unica città nella regione, dell’associazione che ha raccolto per la PA informazioni altamente rilevanti in tema di bullismo, cyberbullismo, conoscenza delle normative vigenti e consapevolezza dei rischi legati all’uso delle tecnologie.

Il Pitch consiste in un format che suddivide ogni singolo evento formativo in due parti: una fase interattiva che li rende protagonisti e fa emergere il loro effettivo livello di conoscenza nell’ambito dei social e dei relativi aspetti (rischi) legali; una fase di dibattito, in cui si illustrano le opportunità, le regole e i rischi relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie.

L’obiettivo è appunto fornire a studentesse e studenti, convittori e semiconvittori tutte le informazioni necessarie a conoscere e contrastare il fenomeno bullismo/cyber bullismo.