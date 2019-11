Unione Aquilana Femminile, pokerissimo al Castelnuovo

Bene l’Aquilana nell’impegno col Castelnuovo, 5-1 finale.

Nell’anticipo della terza giornata del Campionato femminile, l’Aquilana, sul neutro di Cologna, batte nettamente il Castelnuovo.

Cronaca della partita: già al 3’la compagine aquilana può sbloccare la partita, fallo netto in area sull’attaccante Ciocca e calcio di rigore. Sul dischetto la rigorista Santarelli M. che si fa ipnotizzare dal portiere e gli calcia addosso. Nulla di fatto fino al 20’ quando, con un tiro da fuori area, capitan Berardi porta in vantaggio le rossoblu. La squadra aquilana continua ad attaccare e al 27’ raddoppia. Ancora con un tiro dal limite, questa volta è Napoletani a trafiggere il portiere locale.Termina il primo tempo senza mai vedere la squadra di casa superare la metà campo.

Inizio del 2 tempo scoppiettante, nel giro di sette minuti arrivano tre gol, due per le aquilane con Ciocca e Berardi, uno per le ragazze del Castelnuovo. Siamo sul 4 a 1. Le rossoblu continuano ad attaccare. Al 25’ gran calcio di punizione dai 30 metri di Santarelli M. che vuol farsi perdonare il rigore sbagliato, ma il suo tiro violento si stampa sulla traversa. Al 29’ le aquilane fanno cinquina con Ciocca che da due passi la mette dentro. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine.

Il Commento del Mister Fabrizio Di Marco: «Il primo tempo delle mie ragazze non mi è piaciuto nonostante il doppio vantaggio. Nella ripresa siamo rientrate con il piglio giusto e abbiamo fatto un ottimo secondo parziale. Avremo modo di valutare il nostro valore domenica prossima, quando arriverà il Vasto, squadra solida e forte. Noi di certo siamo pronte alla battaglia.

Formazione Unione Aquilana: Retta-Santarelli V.(Aloisi)-Di Persio(Della Fornace)-Ludovici-Moscone-Perilli-Santarelli M.-Ciocca(Ventresca)- Fani'(Parisse)-Berardi- Napoletani(Cosimini).