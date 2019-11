Parto d’urgenza a Sulmona, bimbo vivo grazie al punto nascita

E’ vivo e in buona salute grazie all’esistenza del punto nascita dell’ospedale SS. Annunziata di Sulmona.

Lieto fine per una famiglia di Campo di Giove: la donna, alla 39′ settimana di gestazione, era seguita al San Salvatore dell’Aquila ma è stata portata nella notte nell’ospedale più vicino – quello di Sulmona, appunto – per dolori e perdite.

I medici non hanno perso tempo e, capita l’urgenza del parto, sono intervenuti subito con più equipe.

Come riferisce Il Germe

“Si è intervenuti con un cesareo operato dalle dottoresse Stammitti e Parisse. Il bimbo ha avuto qualche difficoltà ed ha necessitato dell’assistenza delle dottoresse Sciarone e Tollis e fortunatamente ora è in buona salute. Il bambino, come confermano i medici, non sarebbe potuto arrivare in vita all’ospedale dell’Aquila”.

Un fatto di cronaca – l’ennesimo – che conferma l’importanza del punto nascita di Sulmona in un territorio orograficamente complesso. A Sulmona afferiscono pazienti da tutto il Centro Abruzzo e la tempestività dell’intervento, così come ha dimostrato la nascita del bimbo di stamattina, è stata fondamentale per garantire un lieto fine. Continua dunque – e non potrebbe essere altrimenti – la battaglia per farlo rimanere aperto nonostante il decreto Lorenzin.