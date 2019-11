McDonald’s, colazione a 1 euro per tutta la settimana

L’AQUILA – McDonald’s L’Aquila, colazione a un euro per tutta la settimana.

La prima iniziativa in assoluto a L’Aquila, che arriva dopo i lavori che hanno trasformato il McDonald’s di Viale Corrado IV, in McCafé. L’offerta è partita oggi e durerà fino al 24 novembre.

Caffè o cappuccino, più cornetto, muffin o brioche a 1 euro, per quanti vorranno cominciare la giornata con la giusta dose di energia.

“È un’iniziativa che organizziamo quattro volte l’anno, per far conoscere la nostra caffetteria. Si tratta della caffetteria più grande in Italia, con più di 400 punti vendita, quindi ristoranti che hanno all’interno il McCafé”, spiega il licenziatario del McDonald’s Gaetano Miranda.

Il McCafé non è una caffetteria americana, anzi. “Noi abbiamo caffè rigorosamente italiano, come l’Ottolina di Milano. Lavorano da noi professionisti del settore, tra i quali barman di professione. Le stesse macchine del caffè sono italiane e professionali. Con qualità e servizi ai massimi livelli”.

Il primo appuntamento con la colazione a 1 euro per il McDonald’s dell’Aquila è partito oggi. Il McDonald’s si fa conoscere una volta in più nell vesti di McCafé, dopo i lavori estivi e la riapertura di agosto.