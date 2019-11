L’Aquila – Martedì tempo generalmente instabile con piogge sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; il tempo sarà asciutto invece ella ore serali ed in nottata anche se con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +5°C e +8°C.

In Abruzzo deboli piogge nel corso delle ore diurne sui settori interni, tempo generalmente più asciutto lungo la costa anche se con molte nubi compatte; tempo asciutto nelle ore serali su gran parte del territorio salvo residui fenomeni sui rilievi ove nella notte si attendono locali nevicate oltre 1600 metri.

In Italia maltempo diffuso al Nord nelle ore diurne con acquazzoni e temporali ma anche neve fino a bassa quota specie sul basso Piemonte: limite delle nevicate attorno a 900-1100 metri sull’arco alpino. Precipitazioni sparse nelle ore serali ma in attenuazione. Tempo instabile sulle regioni centrali ed in particolare su quelle tirreniche, dove non mancheranno acquazzoni e temporali sparsi fin dal mattino. Tempo più asciutto sul versante adriatico ma con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi.

Acquazzoni e temporali bagneranno il Sud Italia fin dal mattino ad iniziare dalle Isole Maggiori, con i fenomeni che si estenderanno anche ai settori Peninsulari dal pomeriggio. Non sono escluse forti precipitazioni specie su Sardegna, Sicilia e coste tirreniche.

Temperature in aumento nei valori minimi, massime generalmente senza variazioni.

(Centro Meteo Italiano)