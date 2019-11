L’Aquila 1927: giornata rossoblù e marketing

Giornata rossoblù e marketing per L’Aquila 1927: i prezzi per la partita contro la Santegidiese e i nuovi prodotti del merchandising rossoblù.

Giornata rossoblù e marketing: questo il succo della conferenza indetta da L’Aquila 1927. Non manca, naturalmente, in apertura, un cenno al match che ha visto i rossoblù sconfitti sul campo del Pucetta.

“Non è il momento degli isterismi – ha affermato il presidente rossoblù Stefano Marrelli – ci sono stati degli errori che sono sotto gli occhi di tutti. Nessuno di noi si aspettava questa sconfitta, ma dobbiamo farne tesoro e compattarci in vista del futuro. Adesso ci aspetta un trittico di partite molto delicato, che ci dirà chi siamo. Quello che chiedo è di rimanere uniti intorno alla squadra. Le parole d’ordine devono essere positività e coesione con la squadra”.

Indetta per domenica 24 novembre la giornata rossoblù, in occasione della gara interna contro la Santegidiese: il costo dei biglietti sarà aumentato di 2 euro, dunque sarà di 7 euro per la curva e di 10 euro per la tribuna. Sarà, inoltre, possibile acquistare il biglietto speciale “L’Aquila Siamo Noi” del costo di 12 euro, che darà l’accesso ad un settore a scelta dello Stadio.

La prevendita inizierà da mercoledì in quattro punti: la sede, il Bar Racing, l’attività di Marco Tursini presso il centro commerciale “Piccinini” e il negozio “Exit”. Anche questa settimana, saranno distribuiti nelle scuole biglietti per i ragazzi minorenni.

Parlando di marketing, tanti i gadget che L’Aquila presenta: saranno disponibili le maglie da gioco, numerate e non (50€), la felpa (49€), tre tipi di cappelli (5€, 10€ e 15€), sciarpa con bracciale abbinato (20€), sciarpa dello scorso anno (15€) e alberi di Natale (10€). Inoltre, dal 6 al 24 dicembre, presso il negozio di giocattoli “Iperbimbo” ci saranno dei volontari rossoblù che impacchetteranno i regali in cambio di un piccolo contributo.

Torna, infine, lo stand de L’Aquila 1927 alla “Fiera della Befana” del 5 gennaio.