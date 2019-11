La prof Salvi e le sue alunne, 52 anni dopo

L’AQUILA – La professoressa Luigina Salvi ritrova le sue alunne della scuola media di Fiamignano 52 anni dopo.

Momenti particolarmente intensi quelli vissuti dalla professoressa Luigina Salvi che nella giornata di ieri ha incontrato nuovamente le sue alunne della classe 1967/68 della scuola media Santa Lucia di Fiamignano, a 52 anni di distanza. Tutto era iniziato con un appello al Capoluogo.it: «In un cassetto della mia scrivania ho trovato per caso una foto… La mia prima classe a Santa Lucia di Fiamignano! Rivedere questi volti belli, puliti, sorridenti, mi ha riportato indietro di tanti, tantissimi anni! Erano bambine dolcissime, semplici, allegre, senza alcuna malizia. I loro volti sono scolpiti nei miei ricordi più cari. In quell’anno, 1967-1968, in quella scuola, in quella classe, ho incontrato l’uomo che ha dato un senso alla mia vita, un insegnante a loro molto caro, che due anni dopo mi hanno visto sposare».

E l’appello della professoressa non è caduto nel vuoto. In 12 hanno risposto all’appello e hanno riabbracciato la professoressa a distanza di 52 anni. Inevitabile il fiume in piena dei ricordi, che ha riportato professoressa e alunne in quegli anni, quando – ricordano le stesse alunne della prima media classe 1967/1968 – per andare a scuola facevamo anche 10/15 km a piedi, con qualunque tempo.

In quelle stesse aule, però, è nato anche l’amore: la professoressa Salvi, insegnante di Lettere, nel 1967 conosce il professor Galeotti, insegnante di Educazione artistica, e sboccia un amore che si corona nel 1969 con il matrimonio.

«Per me – commenta a proposito il nostro direttore Roberta Galeotti, che ha accompagnato la madre all’appuntamento – è stato emozionante rivedere le “ragazze” che hanno riabbracciato la propria professoressa, ma soprattutto attraverso di loro ho potuto rivivere la nascita dell’amore tra i miei genitori. Mamma ha preso servizio un sabato dei primi di ottobre del 1967 e il lunedì successivo ha conosciuto papà. Subito è nato quell’amore che ho rivussuto attraverso queste splendide persone».