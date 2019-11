Incidente stradale a L’Aquila, auto si ribalta in via XX Settembre.

Sono stati svegliati dal rumore di un incidente stradale, questa notte, i residenti di via XX settembre, a seguito di un incidente stradale che si è verificato sulla stessa via. Per cause da accertare, un’auto ha prima colpito altre auto in sosta e si è poi ribaltata, finendo di fianco sulla sede stradale. Sul posto vigili del fuoco e 118, per il trasferimento del ferito in pronto soccorso, per gli accertamenti e le cure del caso. Per fortuna nessuna grave conseguenza per l’automobilista.

Nel pomeriggio di ieri un episodio simile si era verificato anche a Porta Napoli, anche questo senza particolari conseguenze.