Il Luogotenente Bernaudo in pensione, l’abbraccio dei Carabinieri dell’Aquila

L’AQUILA – Il saluto dei Carabinieri del Comando provinciale al Luogotenente Raul Bernaudo che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Questa mattina il Comandante Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, Colonnello Nazareno Santantonio, dopo la cerimonia dell’Alzabandiera ha salutato il Luogotenente C.S. Raul Bernaudo, Capo Sezione Amministrativa del Comando Provinciale, che, per raggiunti limiti di età, il prossimo lunedì lascerà il servizio attivo.

Al Luogotenente, il Col. Santantonio ha espresso parole di elogio e di ringraziamento per il delicato incarico ricoperto in questi anni con assoluta professionalità, rettitudine ed abnegazione, indicandolo come esempio per i militari più giovani e richiamando a questi ultimi i valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri, il cui operato è contraddistinto da sacrificio e impegno quotidiani per garantire i diritti e la sicurezza dei cittadini. A lui, che ha prestato servizio quale Comandante della Stazione CC di Montereale dal 1997 al 2000 e dal 2000 ad oggi presso il Comando Provinciale, il Comandante ha formulato i migliori auspici affinché il nuovo percorso di vita, da dedicare agli affetti familiari, sia ricco di soddisfazioni.