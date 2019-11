Calcio, Cappellacci: “Con il Pucetta altro step”

Consueta conferenza prepartita per mister Roberto Cappellacci, in vista della trasferta contro il Pucetta: “L’atteggiamento in campo deve essere sempre buono. Non ci saranno stravolgimenti”.

Conferenza prepartita per mister Roberto Cappellacci in vista del match esterno contro il Pucetta: dopo il turno infrasettimanale vinto per 8-1 contro il Miano, si passa ad un altro incontro difficile da affrontare.

“Fare otto goal a una squadra non è mai piacevole, da allenatore, giocatore o tifoso: loro sono arrivati più stanchi di noi, che eravamo più freschi. È venuto fuori un risultato che non serve e non fa tanto testo. Fare tanti goal può dare troppa sicurezza: aver vinto 8-1 contro il Miano non è un grande vantaggio. Ora abbiamo una serie di partite complicate: è un altro step, dobbiamo superare anche il prossimo incontro. L’atteggiamento deve essere sempre buono in campo, non dobbiamo alternare le prestazioni”.

“Domani la partita sarà a porte chiuse – ha proseguito – non posso dire che mi faccia piacere, ma per noi la partita si gioca in campo. Mi dispiacerebbe molto di più non avere il pubblico in casa. I giocatori stanno più o meno bene: se durante la settimana ci sono dei piccoli problemi, l’importante è arrivare in forma al weekend. Oggi non si è allenato La Selva, per dei problemi allo stomaco. Non ci saranno stravolgimenti”.