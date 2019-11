ASM, arriva l’app per la differenziata

Raccolta differenziata, l’ASM S.p.A L’Aquila lancia un’app per gli utenti.

Se eliminare tutti gli imballaggi è davvero difficile, fare correttamente la raccolta differenziata diventa fondamentale. L’ASM S.p.A L’Aquila da oggi, accanto ai canali di comunicazione già attivi per garantire ai cittadini un contatto diretto lancia la sua app ASM S.p.A L’Aquila dedicata all’informazione sulle buone pratiche della Raccolta Differenziata, informazioni, calendario e dove smaltire i vari rifiuti. La raccolta differenziata, infatti, ci aiuta a rispettare l’ambiente perché permette di riutilizzare i materiali di scarto come plastica, vetro, materiali ferrosi e carta, ricavando nuove risorse ed energie e riducendo al minimo il residuo di rifiuti che va ad incrementare le nostre discariche.

L’app “ASM S.p.A L’Aquila” scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play, permette un facile accesso all’Ecocalendario per avere tutte le indicazioni sugli orari in cui il conferimento va fatto e su come e in che giorni effettuare la RD. Nella sezione “Come Smaltire” si possono trovare indicazioni su quasi tutti i rifiuti esistenti, si potranno avere le informazioni esatte su ogni rifiuto e su come deve essere smaltito, nel porta a porta, presso il centro di raccolta o in altra modalità. È uno strumento importante che permette ai cittadini di essere informati su qualsiasi cosa riguardi la differenziazione dei rifiuti.

Link android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmlaquila19.app

Link apple: https://apps.apple.com/it/app/asm-laquila/id1452818233