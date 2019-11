Tanti auguri Tania!

Tanti auguri di buon compleanno a Tania Palumbo.

Tanti auguri a Tania nel giorno del suo 30esimo compleanno.

In questo giorno di festa per Tania Palumbo non potevano mancare degli auguri speciali:

“Auguri amore per i tuoi 30 anni…. a te che sei una persona meravigliosa come poche…. un augurio speciale a una persona speciale!”.

A questi auguri speciali e pieni di buoni sentimenti, si unisce tutta la redazione del Capoluogo.it. “30 è un numero bellissimo, sei ancora giovane ma già adulto, puoi vivere la tua vita al meglio e sentirti il centro del Mondo. Ti auguriamo di farlo! Tanti Auguri!”.