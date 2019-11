Quilaquila, il turismo corre sul web

L’AQUILA – Presentato il nuovo portale turistico Quilaquila. Le bellezze e i percorsi a L’Aquila e territorio a portata di click.

L’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio questa mattina ha presentato Quilaquila, il nuovo portale del turismo a L’Aquila e su tutto il territorio. Presente anche l’assessore Vittorio Fabrizi e rappresentanti di Formez. «Lo scorso 8 agosto – ha sottolineato l’assessore Aquilio al microfono del Capoluogo.it – avevamo presentato l’impianto e l’idea che avevamo di un turismo integrato. Oggi completiamo il discorso Città: eravamo partiti dal centro e dai monumenti più importanti, ma è importante che L’Aquila venga promossa in tutto il suo splendore e in tutto il suo territorio. Per quanto riguarda le frazioni, abbiamo scelto di incuriosire il turista che viene per le bellezze del centro, per fargli capire che c’è tanto di bello anche fuori le mura. Quindi abbiamo individuato dei percorsi che evidenziano sia le bellezze artistiche che naturalistiche che si possono trovare lungo l’itinearario».

«Il portale Quilaquila – ha aggiunto l’assessore Aquilio – oggi si arricchisce anche di una sezione in più, indirizzata ai cittadini aquilani, per far conoscere gli eventi che si tengono a L’Aquila giorno per giorno, al di là dei grandi eventi, come la Perdonanza, che hanno sezioni dedicate. Per una promozione più capillare, abbiamo deciso di dare concretezza al sito, attraverso cartoline che attraverso un QR-Code promuovono in modo accattivante il contenuto dello stesso portale».

