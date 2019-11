L’Aquila, Giornata in memoria delle vittime della strada

Una Giornata in memoria delle vittime della strada è stata organizzata all’Aquila per domani, sabato 16 novembre, presso l’istituto superiore “d’Aosta”.

La Giornata in memoria delle vittime della strada si svolgerà contestualmente anche a Sulmona, all’istituto “Fermi” e ad Avezzano all’istituto “E. Majorana”.

“La Giornata della Memoria è stata istituita con la Legge n. 227 del 29 Dicembre 2017 che riconosce la terza domenica di Novembre come Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada, riservando peraltro anche un’attenzione specifica ai giovani cui sono rivolte, in via prioritaria, iniziative volte a sensibilizzarli sul valore della vita umana e sulla gravità delle limitazioni che possono derivare dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada e, più in generale, da condotte di guida non sempre consapevoli e responsabili o da stili di vita non corretti caratterizzati dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti”, si legge nel comunicato.

“A tal fine, con la preziosa collaborazione del dirigente responsabile dell’Ufficio 3°- Ambito Territoriale per la Provincia dell’Aquila dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, sono stati organizzati incontri con gli studenti nei quali è prevista la partecipazione di qualificati rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle Polizie Locali, dei Vigili del Fuoco e del 118 Abruzzo”.