L’AQUILA – IL TSA cerca personale di sala.

Il Teatro Stabile d’Abruzzo promuove un avviso pubblico per la formazione di un elenco di persone interessate a svolgere il ruolo di maschera di sala, al quale attingere per lo svolgimento della specifica mansione nelle prossime stagioni teatrali e fino a revoca del presente avviso.

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti, cittadinanza italiana o straniera nell’ambito dell’UE o extra UE, purché in possesso di titolo abilitativo al lavoro e permesso di soggiorno. Per i candidati non appartenenti ai Paesi membri dell’UE si richiede il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorative senza limitazioni orarie; godimento dei diritti civili e politici; possesso del diploma di scuola media superiore; idoneità fisica all’incarico; perfetta conoscenza della lingua italiana; non aver riportato condanne penali; stato di inoccupazione e/o disoccupazione.

Il personale selezionato sarà chiamato a svolgere le seguenti mansioni: accoglienza del pubblico e controllo biglietti e/o abbonamenti; assistenza per la sistemazione del pubblico in sala; presidio costante della zona di assegnazione per assicurare assistenza al pubblico; idonea conoscenza del piano di sicurezza e di gestione dell’emergenza dei teatri; controllo delle uscite di sicurezza; vigilanza sulle strutture e sugli arredi; vendita e/o distribuzione di materiale informativo; servizio al guardaroba; allestimento delle sale con materiale promozionale e/o informativo, e/o pubblicitario; attività di promozione.

L’inserimento dei candidati nella lista degli idonei a svolgere la mansione di personale di sala del Teatro Stabile d’Abruzzo non dà diritto a ricevere alcuna proposta di assunzione, ma solo alla presenza in un elenco dal quale il Teatro si riserva di attingere per l’avvio di prestazioni accessorie o occasionali di cui eventualmente dovesse necessitare e l’iscrizione decade automaticamente nel momento in cui il soggetto selezionato non è più in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Sarà considerata preferenziale ai fini della valutazione dei candidati l’esperienza pregressa di impiego con funzioni assimilabili a quelle oggetto del presente avviso.

La selezione verrà effettuata dalla Direzione dell’Ente nel rispetto dello Statuto dell’Ente e dei principi espressi nel Codice Etico, nella Struttura Organizzativa dell’Ente e nel CCNL per i lavoratori dipendenti dai Teatri.

Il Teatro si riserva di avviare prestazioni di natura occasionale e temporanea, previo accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso. I rapporti di lavoro che verranno instaurati saranno di prestazioni saltuarie e/o occasionali, secondo le esigenze. L’eventuale prestazione sarà inquadrata come lavoro intermittente ai sensi del D.lgs.n.81/2015 s.m.i., così come disciplinato dall’art. 13 e seguenti e la retribuzione per ogni prestazione è quella prevista dal CCNL di categoria per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala – inquadramento 7° livello.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata con le seguenti modalità:

– posta elettronica certificata al seguente indirizzo; teatrostabile.abruzzo@pec.it ;

– raccomandata A/R indirizzata a: Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo, Corso Vittorio Emanuele, 102 -67100 L’Aquila;

– raccomandata a mano da recapitare presso gli uffici del TSA siti in L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele 102.

La domanda di partecipazione dovrà essere composta da: allegato A (modulo editabile per iscrizione elenco personale di sala) presente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Teatro Stabile d’Abruzzo (http://teatrostabile.abruzzo.it/il-tsa/amministrazione-trasparente/) debitamente compilato; copia del documento di identità in corso di validità; curriculum vitae;

Per ogni ulteriore informazione è disponibile la segreteria dell’Ente al numero telefonico 0862 62946 negli orari d’ufficio dalle ore 8,30 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, dal lunedì al venerdì.

I dati personali forniti dai candidati saranno custoditi dal Teatro Stabile d’Abruzzo nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/649 _GDPR.