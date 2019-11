Carabinieri, Abruzzo protagonista del calendario 2020

L’AQUILA – Presentato il calendario 2020 dei Carabinieri. Le 12 tavole esposte in anteprima al Comando Provinciale.

Saranno a disposizione dei cittadini per tutto il weekend le 12 tavole del calendario 2020 dei Carabinieri esposte presso il Comando provinciale dell’Aquila. Questa mattina la presentazione del calendario impreziosito dalla penna di Margaret Mazzantini e dal pennello di Mimmo Paladino, celebre esponente della transavanguardia. Come spiegato dal colonnello Nazareno Santantonio, comandante provinciale dei Carabinieri, infatti, quello del 2020 è un calendario non solo rappresentato dall’opera di Paladino, ma anche “raccontato”. Nelle 12 tavole, 12 racconti di quotidiano eroismo. Tra questi, anche un episodio avvenuto in Abruzzo, presso la riserva di Monte Corvo di Popoli, relativo al salvataggio di animali rimasti bloccati nella neve e reso ad arte dalla preziosa penna di Margaret Mazzantini:

“Ci pensavamo a quegli animali, dopo le nevicate dei giorni precedenti. C’era l’urgenza degli umani, le strade interrotte, i tetti crollati nei casolari, le tubature ghiacciate. Della sofferenza della natura si parla troppo poco, ma per noi pescaresi, la riserva di Monte Corvo di Popoli è un luogo dell’anima […].Quando ci fermammo la neve mi parve una immensa bara bianca. Nessun rumore di vita, nessun canto, né dal cielo, né dalla terra. Poi un bramito improvviso, comparve prima il muso, quello di un cervo. Forse era l’unico superstite, ci fissava e il suo stupore era il nostro. […] Ed ecco che dietro di lui, frusciando nel silenzio, comparvero poco a poco gli altri compagni di bosco, daini scoiattoli, gufi reali. Non erano spaventati, anzi sembravano aspettarci. […] In poco tempo ci trovammo circondati da quella che pareva una danza di ringraziamento. […] Forse ho salvato qualche vita umana nei miei anni di servizio, ma salvare un animale è diverso, è come abbracciare la natura intera, qualcosa di primordiale e puro che ci appartiene ma che ci è stato strappato”

Un’altra tavola, invece, è dedicata al terremoto di Amatrice.

Storie vere, raccontate da Margaret Mazzantini e rese arte dal pennello di Mimmo Paladino. Nell’occasione, il colonnello Santantonio ha tenuto a ringraziare l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, per la realizzazione dell’esposizione, che sarà a disposizione dei visitatori fino a domenica, per un’idea originale del Comando provinciale dell’Aquila.

Nella mattinata, presso il Palazzo dei Congressi dell’EUR a Roma, la presentazione è avvenuta alla presenza del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giulio Calvisi e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri.

L’intervista al comandante provinciale Nazareno Santantonio.